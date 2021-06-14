Российский актер Михаил Боярский заявил, что сборная Украины сейчас выглядит значительно сильнее, чем команда РФ

Боярский говорит, что ему понравилась игра футболистов Андрея Шевченко в матче с Нидерландами, пишет "Спорт-Экспресс".

"Конечно, Украина намного сильнее России! Они потрясающе играли с Голландией. Матч был загляденье! Я позавидовал, как играла Украина! Очень здорово! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно", – поделился Боярский.

Стоит отметить, что в РФ бурно отреагировали на форму сборной Украины на Евро-2020.

По словам правозащитников, россиянам ношение новой экипировки нашей сборной на территории России может обернуться 4 годами тюрьмы.

Там уточнили, что "такие действия могут быть расценены как сепаратизм".

В Госдуме даже призывали запретить форму сборной Украины на европейском футбольном чемпионате этим летом.

Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

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