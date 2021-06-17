Харьковская студентка в резкой форме высказалась против украинского языка
Дерзкое видео-заявление девушка опублковала в Instagram.
"Пишу курсовую работу е**м на украинском языке и понимаю, что власть меня ущемляет и мои права. Почему это я не могу писать свою научную работу на русском? Разве на украинском это будет более информативно? Если так нравится украинский – берите и переводите. Почему вы насилуете меня, мою психику и нервы”, – эмоционально заявила студентка.
На этом девушка не остановилась. В комментариях к этому видео она продолжила, заявив, что понимает ученых, которые уехали из Украины, ведь их написаны на русском языке научные работы оказываются недействительными в Украине.
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А совсем недавно мы сообщали о том, что другая девушка также записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.
Она негативно высказалась об украинском языке у себя на странице в сети Instagram. Свои весьма оскорбительные мысли она разметила на фотографии в сториз и думала, что их вряд ли кто-то заметит.
"Просто я бы бл**дь на х*й запретила еб**ый украинский язык", — написала она. Уточняется, что автора этого сообщения зовут Диана, ей 18 лет, она родом из Ирпеня, имеет неоконченное высшее образование (по ее словам, учится на журналиста). Имеет опыт работы в кафе.
В школе, где училась девушка, ее характеризуют как агрессивную, она хамила учителям и не дружила с одноклассниками.
Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.
Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.
Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.