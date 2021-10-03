По прогнозам синоптиков украинцам стоит готовиться к заморозкам

На странице ГСЧС в Telegram сообщили, что в ближайшие выходные украинцам стоит ожидать заморозки на поверхности почвы. Так, по данным Украинского Гидрометцентра опасные метеорологические явления ожидаются уже четвертого октября по всей территории Украины, кроме большинства западных областей и крайнего юга.

К тому же, пьятого и шестого октября температура воздуха опустится до нуля градусов в северных и центральных регионах, а 6 октября прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы в восточных и большинстве западных областей. В соответствии с этим в Украине объявили первый уровень опасности - желтый.

Напомним, что по прогнозам синоптиков ощутимое похолодание придет в Украину уже в начале ноября, а к концу месяца ртутный столбик на термометрах покажет -10 градусов мороза. Однако, по словам специалистов, эта зима для украинцев хоть и будет холодной, однако экстремального снижения температур ожидать не стоит.

Ранее Politeka писала, что тепло и заморозки разделят Украину пополам, прогноз: где температура опустится ниже нуля.

Напомним, что отопление можно не включать: в Украину в середине осени вернется лето, прогноз.

A еще Politeka сообщала, что морозы ворвутся в Украину раньше времени, озвучен неутешительный прогноз: где похолодает.