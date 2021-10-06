Известный украинский синоптик и метеоролог Леонид Горбань, который занимался точными прогнозами погоды для украинцев, внезапно умер.

Как передает Politeka.net со ссылкой на «Обозреватель», Горбань умер еще 1 октября. О смерти синоптика сообщили его родные. Как сообщают в издании, журналисты как раз работали над материалом по прогнозам Горбаня, но он не успел сделать подробные расчеты. Причины смерти мужчины не разглашаются, но известно, что Горбаню было 82 года.

Стоит отметить, что у Горбаня не было образования метеоролога, но ему всегда удавалось спрогнозировать погоду в Украине на годы вперед. Именно поэтому к нему часто обращались журналисты, а его прогнозы читали миллионы украинцев. А вот с Укргидрометцентром Горбань не дружил, предпочитая называться народным синоптиком. При этом на счету Горбаня 34 года военной выслуги.

За жизнь Горбань выпустил несколько книг, посвященных погоде. Одна из них называется «Погода до 2030 года».

Напомним, что умер известный актер, фильмы с которым называют культовыми.

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