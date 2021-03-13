У мережі показали, як виглядає безлюдний Буковель
Курорт закрили на карантин 12 березня, на території Поляницької ОТГ, де розташований курорт, вводяться додаткові блок-пости, через які зможуть проходити лише місцеві жителі і працівники курорту, передає "РБК".
Підйомники не працюють, каток і траси пустують, ярмаркове "містечко" спорожніло.
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Раніше ми писали, що в Карпатах поліція блокувала роботу підйомників на гірськолижному курорті Буковель
Неприємності на курорті почалися ввечері 12 березня. За словами відпочиваючих, на курорт прибули поліцейські, які перекрили один з підйомників, не даючи людям піднятися на трасу.
При цьому деякі люди, які вже заплатили за відпочинок, вирішили прорвати кордон поліцейських і пробратися за огорожу. Для того, щоб протистояти незадоволеному натовпу відпочиваючих, на допомогу місцевим поліцейським прийшли їхні колеги.
Після блокування підйомника в касах курорту перестали продавати скіпаси.
Судячи з усього, така активність поліції на курорті пов'язана з недотриманням правил карантину в «червоній зоні».
Нагадавши, українці збунтувалися проти нових карантинних обмежень, кадри.
Як повідомляла Politeka, в Україні розширили "червону зону": які регіони опинилися в списку найнебезпечніших.
Також Politeka писала, що Буковель продовжить свою роботу навіть у"червоній зоні".