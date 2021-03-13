У мережі показали, як виглядає безлюдний Буковель

Курорт закрили на карантин 12 березня, на території Поляницької ОТГ, де розташований курорт, вводяться додаткові блок-пости, через які зможуть проходити лише місцеві жителі і працівники курорту, передає "РБК".

Підйомники не працюють, каток і траси пустують, ярмаркове "містечко" спорожніло.

Раніше ми писали, що в Карпатах поліція блокувала роботу підйомників на гірськолижному курорті Буковель

Неприємності на курорті почалися ввечері 12 березня. За словами відпочиваючих, на курорт прибули поліцейські, які перекрили один з підйомників, не даючи людям піднятися на трасу.

При цьому деякі люди, які вже заплатили за відпочинок, вирішили прорвати кордон поліцейських і пробратися за огорожу. Для того, щоб протистояти незадоволеному натовпу відпочиваючих, на допомогу місцевим поліцейським прийшли їхні колеги.

Після блокування підйомника в касах курорту перестали продавати скіпаси.

Судячи з усього, така активність поліції на курорті пов'язана з недотриманням правил карантину в «червоній зоні».

Нагадавши, українці збунтувалися проти нових карантинних обмежень, кадри.

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