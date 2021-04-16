Закохана пара в День святого Валентина скувала себе ланцюгом, щоб поставити національний рекорд України
Олександр і Вікторія вже два місяці нерозлучні один з одним і готові провести так ще місяць, йдеться в сюжеті ТСН.
Закохані зізнаються, що знаходитися поруч постійно їм стає складно.
"Ми досягли того, що хотіли. Ми стали більш лояльні один до одного. Всі побутові сварки ми обговорюємо. А раніше такого не було", - каже Олександр.
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Через місяць пара планує зняти ланцюги-такий термін вони поставили собі в День святого Валентина, коли під наглядом представника Національного реєстру рекордів і відбулося зварювання рук.
Крім того ми писали, що в українській столиці критична ситуація з ковидом.
Про це заявив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.
За його словами ліжка в лікарнях для хворих ковидом є, але з киснем ситуація критична.
Фактично щогодини в комунальних установах розгортаються додаткові ліжка. На даний момент ліжковий фонд Києва офіційно становить понад 5 500 ліжок.
Олег Рубан заявив, що вірус почав викликати захворювання, перш за все, у молоді дітей і підлітків.
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