Олександр і Вікторія вже два місяці нерозлучні один з одним і готові провести так ще місяць, йдеться в сюжеті ТСН.

Закохана пара в День святого Валентина скувала себе ланцюгом, щоб поставити національний рекорд України

Закохані зізнаються, що знаходитися поруч постійно їм стає складно.

"Ми досягли того, що хотіли. Ми стали більш лояльні один до одного. Всі побутові сварки ми обговорюємо. А раніше такого не було", - каже Олександр.

Через місяць пара планує зняти ланцюги-такий термін вони поставили собі в День святого Валентина, коли під наглядом представника Національного реєстру рекордів і відбулося зварювання рук.

Крім того ми писали, що в українській столиці критична ситуація з ковидом.

Про це заявив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами ліжка в лікарнях для хворих ковидом є, але з киснем ситуація критична.

Фактично щогодини в комунальних установах розгортаються додаткові ліжка. На даний момент ліжковий фонд Києва офіційно становить понад 5 500 ліжок.

Олег Рубан заявив, що вірус почав викликати захворювання, перш за все, у молоді дітей і підлітків.

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