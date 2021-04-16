Магнітні бурі незабаром атакують метеозалежних українців
Найсерйознішим ударом стане магнітна буря, яка почнеться 16 квітня - вщухне вона не раніше 19 квітня.
Магнітна буря 16 квітня 2021 року досягне чотирьох балів близько 18:00 за київським часом.
Піком цього метеоудару стане магнітна буря 17 квітня 2021 року: в ранкові години сила її удару буде досягати п'яти балів.
У цей час вірогідні головні болі, запаморочення, задишка і тахікардія, загострення хронічних захворювань.
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18 і 19 квітня буря почне затихати, за силою вона не повинна перевищувати трьох балів. Це може спровокувати апатію, млявість і втрату концентрації.
Наступна магнітна буря прогнозується 22 квітня 2021 року.
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Про це повідомляють на сайті Українського гідрометцентру.
У суботу, 17 квітня, дощі накриють західні області, а також Чернігівську, Житомирську, Вінницьку та Київську.
На решті території країни буде сухо і сонячно.
Температура повітря вдень становитиме + 10...+ 13 градусів.
У неділю, 18 квітня, дощі будуть також у західних областях, крім Волинської та Рівненської.
Середня денна температура складе + 11...+ 13 градусів. У районі, де очікуються дощі, буде значно холодніше.
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