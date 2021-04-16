Магнітні бурі незабаром атакують метеозалежних українців



Найсерйознішим ударом стане магнітна буря, яка почнеться 16 квітня - вщухне вона не раніше 19 квітня.

Магнітна буря 16 квітня 2021 року досягне чотирьох балів близько 18:00 за київським часом.

Піком цього метеоудару стане магнітна буря 17 квітня 2021 року: в ранкові години сила її удару буде досягати п'яти балів.

У цей час вірогідні головні болі, запаморочення, задишка і тахікардія, загострення хронічних захворювань.

18 і 19 квітня буря почне затихати, за силою вона не повинна перевищувати трьох балів. Це може спровокувати апатію, млявість і втрату концентрації.

Наступна магнітна буря прогнозується 22 квітня 2021 року.

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Про це повідомляють на сайті Українського гідрометцентру.

У суботу, 17 квітня, дощі накриють західні області, а також Чернігівську, Житомирську, Вінницьку та Київську.

На решті території країни буде сухо і сонячно.

Температура повітря вдень становитиме + 10...+ 13 градусів.

У неділю, 18 квітня, дощі будуть також у західних областях, крім Волинської та Рівненської.

Середня денна температура складе + 11...+ 13 градусів. У районі, де очікуються дощі, буде значно холодніше.

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