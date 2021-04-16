Українців попередили про карантинні обмеження на Великдень 2021

Про це заявили в мерії Києва.

«У нас попереду Великодні свята. І ми вже готуємо додаткові протиепідемічні заходи і норми, щоб після свят не сталося інфекційного вибуху. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо", - йдеться повідомленні.

Рішення про ослаблення обмежень після 30 квітня прийматиме комісія з надзвичайних ситуацій Києва.

Раніше ми писали, що в Україні померла породілля, яка виношувала двійню - жінка була хвора ковідом.

Дівчина мала вкрай важку пневмонію з тотальним ураженням легень.

За словами начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірини Шамрай, жінка померла після пологів - новонароджені зараз знаходяться під наглядом лікарів обласної дитячої лікарні.

"Жінка була з Вознесенська ... розтин показав важку ковидну пневмонію. Тотальна поразка обох легень", - розповіла Ірина.

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