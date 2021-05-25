З травня помінялися правила надання державою субсидій на оплату комунальних послуг

Деякі зміни торкнулися оформлення виплат, а також їх автоматичного перепризначення. Зокрема, на останнє можуть розраховувати ті сім'ї, у яких немає ніяких спірних майнових моментів та інших "протипоказань" до призначення допомоги, пише "Сьогодні". Таких людей близько трьох мільйонів.

Але частині українців для отримання субсидії доведеться знову подавати документи. Це потрібно в трьох випадках, якщо субсидія надавалася по безналу.

Так, допомога призначається людям, які звертаються в перший раз, або тим, хто просить гроші на придбання скрапленого газу і пічного палива. Також знову заповнити документи доведеться переселенцям і тим, хто оформляв допомогу на знімне житло. І третя категорія - ті, кому субсидію призначали без урахування родичів, які не живуть за місцем прописки.

За підрахунками Мінсоцполітики, повторно звертатися за субсидією повинні 400 тисяч осіб. А іншим - це близько трьох мільйонів українців - допомогу продовжать автоматично.

Нагадаємо, з травня 2021 року субсидії в Україні виплачують виключно готівкою. Всім українцям необхідно відкрити рахунок у банку для нарахування держдопомоги. Виняток (тобто видаватимуть, як і раніше, через пошту): люди старше 80 років, люди з першою групою інвалідності і люди, які не здатні обслуговувати себе самостійно.

Що стосується перевірки претендентів на отримання виплат, то зроблені деякі послаблення: збільшується до 100 тис.грн граничний розмір депозиту, з яким можна буде отримати допомогу (було 50 тис. грн); а також змінюються правила обліку житлової нерухомості – можна буде мати більше одного об'єкта у власності, якщо один з них знаходиться в селі або належить відразу кільком особам.

Нагадаємо, нарахування субсидій у травні, озвучені розміри, терміни та умови виплат після перерахунку: "сума буде..."