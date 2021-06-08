Україну заливають потужні зливи

Дощі не припиняються з початку літа, в деяких містах і селах 8 червня ситуація просто катастрофічна.

Так, наприклад, в Херсоні ливнівки міста не впоралися з великою кількістю води і вулиці затопило.

А ось у Харкові крім дощів на місто обрушився і град.

У Києві також йдуть проливні дощі.

До слова, погода в Україні Цього тижня буде дощовою

Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру і Gismeteo.

Так, за словами синоптиків в найближчі п'ять днів в Україні буде дуже дощово, місцями з грозами, шквалами і градом

На початку тижня, 7 червня, дощі з грозами вірогідні по всій території країни, при грозах можливі сильні пориви вітру і навіть град.

8-9 червня також очікуються дощі та грози в Україні. Температура +21 +24, але на Заході стане трохи тепліше - до + 26 градусів.

10-11 червня синоптики теж прогнозують дощі та грози, потеплішає до +22+26 по всій країні.

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