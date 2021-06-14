Російський актор Михайло Боярський заявив, що збірна України зараз виглядає значно сильніше, ніж команда РФ
Боярський каже, що йому сподобалася гра футболістів Андрія Шевченка в матчі з Нідерландами, пише "Спорт-Експрес".
"Звичайно, Україна набагато сильніша за Росію! Вони приголомшливо грали з Голландією. Матч був диво! Я позаздрив, як грала Україна! Дуже здорово! Якби ми грали з Україною, то продули б неодмінно", - поділився Боярський.
Варто відзначити, що в РФ бурхливо відреагували на форму збірної України на Євро-2020.
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За словами правозахисників, росіянам носіння нової екіпіровки нашої збірної на території Росії може обернутися 4 роками в'язниці.
Там уточнили, що"такі дії можуть бути розцінені як сепаратизм".
У Держдумі навіть закликали заборонити форму збірної України на європейському футбольному чемпіонаті цього літа.
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