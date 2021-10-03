За прогнозами синоптиків, українцям варто готуватися до заморозків

На сторінці ДСНС в Telegram повідомили, що найближчих вихідних українцям варто очікувати заморозки на поверхні ґрунту. Так, за даними Українського Гідрометцентру небезпечні метеорологічні явища очікуються вже четвертого жовтня по всій території України, окрім більшості західних областей та крайнього півдня.

До того ж, п'ятого та шостого жовтня температура повітря опуститься до нуля градусів у північних та центральних регіонах, а 6 жовтня прогнозуються заморозки в повітрі та на поверхні ґрунту в східних та більшості західних областей. Відповідно до цього в Україні оголосили перший рівень небезпечності – жовтий.

Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків відчутне похолодання прийде в Україну вже на початку листопада, а до кінця місяця ртутний стовпчик на термометрах покаже -10 градусів морозу. Однак, за словами спеціалістів, ця зима для українців хоч і буде холодною, проте екстремального зниження температур очікувати не варто.

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